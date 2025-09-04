Inversiones suizas en México no son proyectos de corto plazo La presidenta de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, Karina Lerma refrendó el compromiso de las empresas suizas por invertir en nuestro país, en proyectos de largo plazo, como es el caso de la empresa SICPA, la cual cumple 20 años en México como líder en la fabricación de tintas de alta seguridad (La Crónica de Hoy)

La presidenta de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, Karina Lerma, enfatizó que las inversiones suizas en nuestro país no son proyectos de corto plazo”.

Karina Lerma sostuvo que cada que una de las empresas con capital suizo celebra un aniversario más de operar en México, sin embargo, enfatizó, no se trata solo de una fecha, sino que “es el claro reflejo de un compromiso de crecer con el país, de apoyarlo con tecnología, innovación, responsabilidad, sustentabilidad y por supuesto, generación de empleos, servicios y productos de alta calidad”.

En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la empresa SICPA, líder en la fabricación de tintas de alta seguridad para billetes y documentos valorados en México, puso como ejemplo la visión de largo alcance que caracteriza a las empresas suizas que invierten en México, como SICPA, a 20 años de que decidió abrir sus puertas en el Estado de México y en donde el capital suizo genera más de 5 mil empleos directos.

Esta cifra en el número de empleos que dicha empresa general, sostuvo, se eleva a nivel nacional hasta las 55 mil fuentes de trabajo”.

En su oportunidad, el director general de SICPA en México, Arturo Salgado, expuso el importante papel que juega la empresa que dirige para la seguridad y confianza de los mercados en el país, no solo porque fabrica la tinta que se utiliza para la impresión de billetes y documentos valorados, sino porque desarrolla también soluciones avanzadas de autenticación, trazabilidad, recaudación fiscal y protección de marca.

“Con este encuentro reafirmamos la importancia del diálogo público-privado y la colaboración internacional para seguir impulsando entornos seguros y confiables para ciudadanos, gobiernos y empresas”, externó.

Directivos de compañías suizas e integrantes de la SwissCham reconocieron que este acontecimiento marca un punto de referencia histórica para las inversiones del país europeo en México.

Durante la ceremonia de conmemoración, SICPA recibió por parte de la titular del sector Energía, Muebles y Juguetes de la Secretaría de Economía Federal, Diana León, el distintivo Hecho en México con lo cual la empresa de origen suizo se sumó al apoyo de la iniciativa gubernamental de impulsar los productos de manufactura nacional.

En el encuentro, se contó con la presencia del Coordinador de Fomento Económico del Gobierno del Estado de México, Jaime Gutiérrez Casas y del embajador de Suiza en nuestro país, Pietro Piffaretti, así como de altos ejecutivos y directivos de otras empresas de origen helvético instaladas en México.