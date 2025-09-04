Kenia López pone “freno a opacidad” de diputados; capacitan a trabajadores en transparencia

CDMX — En la Cámara de Diputados, la transparencia es una obligación, que incluye que los legisladores de todos los partidos aclaren el uso de recursos para boletos de avión que se les asignan con el fin de que viajen desde sus distritos y asistan a sus comisiones y al pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtió la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de esta autonomía.

López Rabadán, que ocupa el lugar 186 dentro de la lista de los 300 líderes mexicanos -ranking de la ‘Revista Líderes de México’-, aseguró que los mexicanos que piden información sobre el destino de los impuestos deben obtener respuestas honorables, legales y, por supuesto, verdaderas.

“Es necesario que la Cámara de Diputados sea transparente, que garantice la no corrupción. La transparencia se hace obligada, porque cada uno de los sueldos de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno son pagados con los impuestos de los mexicanos, y se necesita garantizar la transparencia. Se han hecho modificaciones constitucionales y legales, y con eso se obliga ahora a la Contraloría, a la Unidad de Transparencia, a que si los ciudadanos quieren saber cómo, cuándo y en qué se gastan los dineros en la Cámara de Diputados, pueda haber respuestas honorables, legales y, por supuesto, verdaderas a los ciudadanos”.

La diputada panista encabezó este jueves la inauguración del foro “Transparencia en Acción: Ciclo de Capacitación Especializada”, realizado en el Salón Legisladores de San Lázaro, y tras su participación advirtió que se exigirá que los diputados transparenten el dinero que reciben de la Cámara de Diputados para sus boletos de avión, de aquellos que no acuden a trabajar, que solamente lo hacen de manera semipresencial.

“Esto lo veré con el área de transparencia, me parece que cada diputado, cada diputada, cada grupo parlamentario es responsable de sus hechos. Y yo espero que cada acción de los legisladores, de todos los grupos parlamentarios, anime a la ciudadanía a saber que está bien, bien usados los impuestos que pagan con las acciones de los legisladores”.

Kenia López Rabadán comentó que los diputados deben conducirse con honorabilidad, con transparencia y con corrección. Manifestó que no puede haber pretextos, que se tienen que transparentar los recursos públicos.

La presidenta de la Mesa Directiva resaltó por ello que se hace necesaria la capacitación para que todos los trabajadores de la Cámara que van a estar obligados a dar respuesta a las solicitudes de información, que sepan exactamente qué contestar, cómo contestar y darle certeza a los ciudadanos en transparencia.

“La transparencia permite, pues como una contraloría ciudadana, que además le hace mucho bien a los servidores públicos, esto es un freno para que si alguien está pensando hacer cosas malas, no las haga, y sabiendo que pues va a ser auditado, va a ser transparentado, pues se porte de manera honorable, de manera legal y de manera ética que tanto se necesita en el servicio público”, señaló.