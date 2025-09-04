Muere sobrina de senador de Morena tras accidente en moto; impulsa reforma en seguridad vial

Vivir en carne propia la pérdida de su sobrina de 13 años a bordo de una motocicleta abrió los ojos al senador morenista Emmanuel Reyes del caos y tragedias que a diario se viven en las urbes mexicanas por el tránsito anárquico de estos vehículos, por lo que impulsa reformas con un sentido de transformación radical, dijo, para regular el manejo responsable de las motos.

Este jueves, ante la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, Reyes Carmona, quien fue presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, expuso que es urgente reforma lanley para que toda persona que transite por avenidas y calles lo haga de forma segura, frente al crecimiento exponencial del uso de motocicletas en México y en todo el mundo.

El senador, quien en 2020 se sumó a la bancada de Morena al dejar al PRD, refirió que alrededor de 300,000 motocicletas estaban en circulación para 2021, cifra que disparó a casi 6 millones, pasando de representar del 2% al 10% del parque vehicular nacional en dos décadas.

“Tan sólo en la Ciudad de México, al corte del 2024, se registraron 716,400 motocicletas en circulación, un aumento del 18% con respecto al año anterior. Este fenómeno no sólo evidencia un cambio en la forma de movilidad urbana y rural, sino que también implica una mayor exposición de riesgos”, admitió.

Indicó que entre enero y septiembre del 2024 se registraron 367 accidentes viales con víctimas mortales, con 378 personas casi la mitad de estas víctimas fueron motociclistas.