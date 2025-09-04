Saúl Monreal no va a cometer suicidio político por candidatura nepotista contra Morena: Monreal

CDMX — El senador Saúl Monreal Ávila, el hermano más “pequeño de esa familia zacatecana”, debe serenarse y no va a cometer “suicidio político” al insistir que gobernará Zacatecas, pese a llamados de su partido Morena y de la presidenta Claudia Sheimbaum de no caer en el nepotismo, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas. Actualmente la administración de esa entidad la encabeza David Monreal-

Aunque constitucionalmente Saúl Monreal, el último de los hermanos de esa familia zacatecana, no está impedido para postularse como candidato a gobernador en 2027, el hoy senador desafía los estatutos “morales de la 4T” y ha anunciado que nada lo detendrá para aspirar a gobernar Zacatecas, cargo que cree heredado de ‘facto’.

En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Monreal aseguró que su consanguíneo -y su par como legislador- comentó que Saúl es “un rebelde con causa”.

“Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada, su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su vídeo y (inaudible) lo bajó, y seguramente él, no dijo que va a ser, dijo si el pueblo quiere, y el pueblo se manifestará”.

El exgobernador de ese estado aseguró que él junto con sus 13 hermanos están formados con principios, y rechazó rupturas familiares ni políticas.

“No, no, no va a haber ruptura de ningún tipo, ni familiar, ni política. Nosotros hemos caminado los 14 siempre muy unidos, nunca hemos estado en otro partido distinto al que la familia decide. Entonces no, está totalmente evitado, está totalmente imposible. No, no creo que haya una división familiar, ni menos división política. Tampoco creo que haya ruptura en Morena. Está fuerte Morena en Zacatecas, hay que cuidar mucho al movimiento, eso es lo que creo”, aseguró Monreal.