La Jefa del Ejecutivo federal anuncia acción de Cofepris contra productos de nicotina

Sheinbaum anuncia acción de Cofepris contra productos de nicotina

En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre los riesgos que representan ciertos productos con nicotina, cuya ingesta accidental por parte de niños ha causado intoxicaciones y lesiones bucales, como aftas. La mandataria informó que su gobierno tomará cartas en el asunto en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En los últimos años, expertos en salud han detectado un aumento en los casos de niños expuestos a productos de nicotina como bolsitas saborizadas, líquidos para vapear o chicles. Estos artículos, muchas veces de fácil acceso y con envases poco seguros, han provocado intoxicaciones que derivan en vómitos, mareos y afectaciones a la cavidad oral, entre ellas aftas y úlceras bucales.

La presidenta, Claudia Sheinbaum destacó que Cofepris prepara medidas regulatorias que podrían incluir la prohibición de ciertos productos dañinos para la salud infantil.