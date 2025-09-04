Sheinbaum consideraría imponer aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales

Imposición de aranceles a países sin tratado (Crisanta Espinosa Aguilar)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves en la conferencia mañanera que está considerando imponer aranceles a algunos países con los que México no tenga tratados comerciales, como China.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país”, indicó.

Sheinbaum comentó que anunciará esta medida en su momento, pero precisó que esto es parte de lo que se ha venido haciendo, por lo que “no es nuevo”.

Recordó que en diciembre México impuso aranceles a la importación de textil a todos los países con los que no se tiene tratado comercial, a través de un decreto anunciado por la Secretaría de Economía.

El anuncio ocurre apenas un día después de la visita del secretario de Estado de E.U, Marco Rubio, con quien la presidenta discutió la política comercial impulsada por Donald Trump.

Aunque se mantiene vigente el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Washington ha impuestos aranceles a algunos productos mexicanos que están fuera del acuerdo.