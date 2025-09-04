Sheinbaum invita a participar en el Gran Sorteo de la Lotería Nacional dedicado a migrantes mexicanos

Durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo extendió una invitación a la ciudadanía para participar en el Gran Sorteo Especial No. 303 de la Lotería Nacional, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en el marco de las celebraciones patrias.

El sorteo tendrá un carácter especial, pues está dedicado a las y los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos. De acuerdo con la mandataria, los recursos recaudados serán destinados a fortalecer la red de consulados de México en territorio estadounidenses, con el objetivo de brindar mayor respaldo a la comunidad migrante que día a día contribuye al desarrollo económico, cultural y social tanto de México como del país vecino.

“Recuerden a todas y todos que compren su cachito de lotería, porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados, para que puedan tener todavía mayor apoyo nuestros compatriotas allá en Estados Unidos”, expreso Sheinbaum Pardo durante la conferencia.

La Presidenta subrayó que esta iniciativa no solo busca fortalecer premios a las y los participantes, sino fortalecer la presidencia y atención consular en beneficio de más de 37 millones de personas de origen mexicano que radica en EU.

El Gran Sorte Especial No. 303 forman parte de las actividades conmemortivas por el Mes Patrio y representa además un gesto de reconocimiento hacia quienes pese a la distancia mantienen vivo su vínculo con México y aportan de manera significativa mediante remesas y apoyo a sus familias.