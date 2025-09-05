Alicia Bárcena lamenta fallecimiento de escolta en accidente automovilístico

Alicia Bárcena

Un muerto y tres heridos fue el saldo de la volcadura de la camioneta donde se trasladaban los escoltas de seguridad de la funcionaria federal Alicia Bárcena, secretaria de Medioambiente, cuando se dirigían al evento por el tercer informe de resultados de Julio Menchaca, gobernador del estado de Hidalgo.

El accidente se registró en la autopista México–Pachuca a la altura del poblado de Tolcayuca, el vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y volcó. Personal de la policía de Hilado y equipos de emergencia arribaron al lugar para brindar auxilio a las víctimas.

Se identificó a Jesús Fabián Ramírez Morones, como la persona fallecida, quien fuera parte del equipo de la secretaría desde su participación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Ramírez fue identificado como miembro del Batallón de Servicios Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los otros heridos fueron identificados como Luis Abraham Sánchez Aiza, José Javier Hernández Díaz y Pablo Aranda Salas, quienes se encuentran en estado grave y reciben atención médica en la ciudad de Pachuca.

Alicia Bárcena compartió, por medio de sus redes sociales, un mensaje de condolencias para la familia del fallecido y lamentó lo sucedido.