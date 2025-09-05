Asegura Corte que protegerá a mujeres indígenas con sentencias en su favor

CDMX — Conmemora su voz y su lucha no son del pasado, sino la fuerza viva que abre camino hacia un futuro más justo

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protegerá, a través de sus sentencias, los derechos de las mujeres indígenas, como el del acceso a una vida libre de violencia, a la tierra y al territorio, y a la justicia en su propia lengua, aseguró el máximo tribunal del país, que preside Hugo Aguilar Ortiz.

La Corte dijo que reconocer y garantizar estos derechos significa impulsar su fuerza transformadora y su papel como agentes de cambio en la sociedad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena; de ellas, más de la mitad son mujeres.

“Detrás de cada número hay historias que sostienen la vida comunitaria, transmiten la lengua y las tradiciones, y defienden los derechos de sus pueblos”.

Frente a ello, señala la Corte, este nuevo Alto Tribunal reafirma su compromiso de impulsar una cultura que respete, reconozca y apoye su liderazgo, así como de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, incluida aquella que limita su participación en la vida pública.

Indicó que coincide con señalado por ONU-Mujeres: visibilizar el rol de las mujeres indígenas es esencial, pues ellas mantienen viva la identidad de sus pueblos y tienen derecho a que sus voces, diversas y valiosas, se escuchen con fuerza en todos los espacios: en el hogar, la familia, la vida política, social, económica y cultural