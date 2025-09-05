Bancos ya no podrán deducir impuestos de aportaciones al Fobaproa: Sheinbaum

Sheinbaum comentó que con esta acción se pretende que las instituciones financieras lleven a cabo el pago de impuestos a pesar de que contribuyan al pago de la deuda de Fobaproa.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en la antesala del anuncio del paquete económico del 2026, que se realizará la próxima semana, se integrará una modificación legal en aras de impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que se hacen al Fobaproa, actualmente Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

“La gran mayoría de la aportación al IPAB viene del pueblo de México. Hay otra parte que en la época de Peña Nieto que abrieron abonos a bancos. Pero resulta que la pequeña parte que aportan los bancos la deducen de impuestos, pues ya no la van a deducir a partir del próximo año. Esa es parte del paquete que vamos a presentar”, expresó la presidenta.

Sheinbaum comentó que con esta acción se pretende que las instituciones financieras lleven a cabo el pago de impuestos a pesar de que contribuyan al pago de la deuda de Fobaproa. De igual forma, informó, por un lado, que está segura que los bancos no sólo van a estar de acuerdo con esta medida, sino que van a cooperar. Además, anticipó que habrá un aumento en el presupuesto de ciencias para proyectos científicos y humanistas que su gestión considera como prioridades.

Será el lunes por la tarde cuando se presente el Paquete Económico 2026; al día siguiente, se darán a conocer los ejes centrales de ingresos y egresos en una conferencia de prensa.