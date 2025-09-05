Claudia Sheinbaum inicia gira nacional de rendición de cuentas tras su Primer Informe

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arrancó este viernes su primera gira nacional para la rendición de cuentas, la cual se extenderá durante todo el mes de septiembre, con una duración estimada de tres semanas y media.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

La mandataria informó que su agenda contempla visitar tres estados diariamente, acompañada de gobernadores y gobernadoras estatales, con el propósito de acercar a la población los resultados de su administración. Durante los encuentros se abordarán principalmente los programas del Bienestar, los avances en obras públicas y las próximas acciones del gobierno federal.

Primeros estados en la gira

Este viernes 5 de septiembre, Sheinbaum inició su recorrido en Guanajuato, donde encabezó un evento a las 12:00 horas en la Explanada de la Feria, en León de los Aldama, junto a la gobernadora panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Más tarde, a las 15:00 horas, la presidenta visitó Aguascalientes, entidad gobernada por María Teresa Jiménez, también militante del PAN.

Finalmente, a las 18:00 horas, concluyó la jornada en Zacatecas, gobernado por David Monreal, de Morena, con un acto público en la Plaza de Armas de la capital estatal.

La gira de rendición de cuentas continuará en los próximos días con nuevas paradas en distintas entidades, aunque aún no se ha detallado el calendario completo.