Connacionales que viajan en la flotilla sumud recibirán protección consular: SRE

Flotilla sumud

Durante la inauguración de la 13ª edición de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, dos manifestantes interrumpieron el evento para exigir a las autoridades federales emitir apoyo a los 7 connacionales que integran la flotilla smud que se dirige a Gaza para brindar ayuda humanitaria.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una respuesta donde asegura que el Consulado de México en Barcelona ha estado en contacto permanente con las personas mexicanas que forman parte del grupo “Flotilla Global Sumud”.

De igual forma, las Embajadas de México en la región han sido alertadas y están atentas a posibles solicitudes de asistencia o protección consular.

Los inconformes, expresaron que el gobierno, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene la obligación de brindar asesoría legal y apoyo consular a los voluntarios mexicanos que se embarcaron en esta misión, la cual aseguran aún no se ha brindado.

Demandan que el gobierno, emita una notificación consular exigiendo al gobierno israelí no interferir a los pasajeros de la flotilla y su barco, que se condene cualquier acto o intento de intersección del barco y sus pasajeros, además de mantener un monitoreo activo de la embarcación.