Estado Mayor se ha convertido “en la vértebra axial” de las Fuerzas Armadas

Ceremonia conmemorativa al 202 aniversario del Día del Estado Mayor (Galo Cañas Rodríguez)

En el marco del Día del Estado Mayor, el general de División de Estado Mayor, Arturo Coronel Flores, destacó el papel fundamental que desempeñan en el auxilio al alto mando de las fuerzas armadas: el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Refirió que si el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional son organizaciones sólidas, modernas, confiables y en permanente consolidación es en gran parte gracias al Estado Mayor, que “se ha convertido en la vértebra axial de su actuar cotidiano”.

Por lo que refrendó la lealtad, disciplina y preparación constante del cuerpo militar en asuntos relacionados con la defensa nacional, la seguridad pública, la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las fuerzas armadas.

Coronel Flores señaló que Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional es parte crucial también de actividades de auxilio a la población civil en caso de desastres, vigilancia del espacio aéreo y en tareas en materia de desarrollo nacional ya que su importante labor consiste en transformar las decisiones directivas, instrucciones y órdenes y en verificar su cumplimiento.

“Sabemos que nuestro país requiere del renovado impulso y la acción decidida de cada soldado para afrontar las delicadas coyunturas actuales que atentan contra la seguridad y defensa de México, tarea en la que habremos de sumar entereza, inteligencia y certeza para que el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional sigan siendo referente de conducta y depositarios de la confianza de nuestro pueblo”, expresó.