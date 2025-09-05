Sheinbaum rechaza aspiraciones de Saúl Monreal en Zacatecas para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó entrar en debate tras la polémica generada por las intenciones del senador Saúl Monreal Ávila de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 por vías distintas a Morena, como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

“No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo… por eso envié la iniciativa contra el nepotismo y por eso se aprobó. Morena decidió que eso fuera desde 2027. Entonces esa es la regla”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum recordó que la Ley Contra el Nepotismo, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, prohíbe que familiares o grupos dentro del mismo círculo partidista ocupen cargos públicos, incluyendo desde diputaciones y senadurías hasta presidencias municipales y gubernaturas en todo el país.

En otro tema, Sheinbaum también se refirió a las aspiraciones presidenciales del PAN para 2030, mencionando a Kenia López Rabadán y María Eugenia “Maru” Campos como posibles candidatas. Con un tono irónico, señaló que ambas deberían “dejar de ‘futurear’” y que primero cumplan con sus cargos actuales, como la presidencia de la Cámara de Diputados en el caso de López Rabadán, recordando que aún faltan cinco años para los comicios y que, al final, “el pueblo decide”.