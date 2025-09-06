Caen empresarios y servidores públicos señalados de venta ilegal de combustible

Robo de combustible en México Robo de combustible en México (La Crónica de Hoy)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidos directivos de empresas y algunos servidores públicos relacionados con la venta ilegal de combustible.

El cumplimiento se las ordenes de aprehensión se ejecutó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, escribió en su cuenta de X.

En tanto, las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

El jefe de seguridad federal detalló que dará más información del operativo en conferencia de prensa el próximo siete de septiembre.