El periodista Martín Arellano Solorio falleció en un hospital del IMSS Mazatlán tras sufrir un infarto. La noticia ha generado múltiples reacciones

Fallece el periodista Martín Arellano a causa de un infarto; el gremio externa sus condolencias

El fallecimiento de Martin Arellano sucedio el pasado 5 de septiembre en un hospital de IMSS, en Mazatlán
El periodista sinaloense Martín Arellano Solorio falleció a causa de un infarto la madrugada del viernes 5 de septiembre, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del IMSS en Mazatlán, Sinaloa. Lo que comenzó como una emergencia médica derivó en una documentación mediática de su propia experiencia.

La tarde del jueves 4 de septiembre, a las 12:34 horas, Arellano utilizó su cuenta de X para lanzar un llamado:

“Necesito ayuda @Tu_IMSS probable infarto y no hay aplicación código infarto ni puedo moverme”, etiquetando al director general del IMSS y a la presidenta de la república.

Minutos después, señaló que había sido atendido por la Cruz Roja y publicó:

“En la Cruz Roja. IMSS no sirve en estos casos” y etiquetó al titular de la institución, Zoe Robledo. Más tarde, fue trasladado al hospital del IMSS, desde donde publicó que su camilla esperaba en un pasillo y añadió:“Desde mi pasillo. Con calidad de urgente”.

Confirmación oficial del IMSS

El IMSS en Sinaloa, en respuesta a los señalamientos, emitió un comunicado detallando que el periodista ingresó al HGZ No. 3 alrededor de las 16:28 horas, derivado de atención inicial en Cruz Roja. Según el instituto, se le realizaron estudios como laboratorio y electrocardiogramas, descartando infarto agudo, pero confirmando insuficiencia cardíaca y renal.

Se aplicó tratamiento con medicamentos y fue intubado tras una parada. Pese a la reanimación inicial, sufrió un segundo paro que derivó en su fallecimiento a las 02:25 horas del 5 de septiembre.

La periodista Guadalupe Lizárraga, próxima colaboradora y amiga de Arellano, confirmó el deceso y lo describió como:

“Más que un periodista: un aliado, un amigo y un ser humano solidario, cuya integridad no se doblegaba ante el poder”.

Usuarios y colegas del gremio expresaron consternación en redes sociales, volviendo los últimos mensajes de Arellano un símbolo de lucha y reconocimiento al comunicador.

