Ley antiextorsión también será contra revictimización de afectados: diputados de Morena

CDMX — Las denuncias por extorsión deberán investigarse “por oficio” con el fin de proteger a los afectados, que se impida la revictimización de los denunciantes y sea el sistema de justicia el encargado de todo el proceso de investigación, en ese sentido debe expedirse la ley para sancionar este delito y como lo ha sugerido la presidenta Claudia Sheinbaum, señalan diputados de Morena.

El próximo martes se prevé que el pleno camaral apruebe el dictamen a la iniciativa de la jefa del Ejecutivo para reformar el artículo 73 constitucional y se estipule la facultad de los legisladores a crear una ley contra la extorsión.

El diputado Emiliano Álvarez indicó que esa ley es una prioridad para la bancada de Morena en San Lázaro.

“Esta propuesta es fundamental porque busca proteger a las víctimas de extorsión, para que no sean ellas quienes tengan que continuar los trámites para la investigación del delito, sino que sea el sistema de justicia el que siga el proceso al momento de que se hace la denuncia, y así no revictimizar a los afectados”, comentó.

La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó el legislador, busca que las denuncias por extorsión se persigan por oficio para proteger a las víctimas de este delito.

El diputado morenista por la Ciudad de México también informó que una segunda iniciativa envida por Sheinbaum Parto es contra la delincuencia organizada.

“Es una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y también esperamos iniciativas ya anunciadas por la Presidenta que reformarán la Ley de Amparo, Ley General de Salud y la Ley Aduanera”.

Emiliano Álvarez destacó que dentro de la agenda legislativa de Morena se prevén adecuaciones a las 19 reformas constitucionales enviadas por la titular del ejecutivo federal y la armonización de 11 decretos aprobados y publicados en el ‘Diario Oficial de la Federación’ durante el primer año de ejercicio de gobierno de la primera mandataria.

El diputado Emiliano Álvarez destacó que dentro de la agenda legislativa, el grupo parlamentario de Morena de la Ciudad de México planteó mesas de trabajo con Inti Muñoz, actual Secretario de Vivienda de la ciudad, con quien trabajarán para brindar mayor acceso a viviendas para jóvenes en la capital.