“México será un país hegemónico; Presidenta, yo soy claudista”: gobernador priista de Durango

CDMX — Al recibir en Durango a la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador priista Esteban Villegas se rindió al trabajo con resultados del gobierno federal, y dijo fuerte: “México será un país hegemónico en lo político… México es un gigante, y ahora comienza a despertar con visión, con planeación. Presidenta, bienvenida. ¡Yo soy claudista!"

El mandatario estatal pronunció un discurso alejado del encono político del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

“Presidenta, en Durango se le quiere y se le respeta. Su presencia honra a esta tierra y fortalece el trabajo gubernamental para la transformación democrática de nuestro país. Cada vez que la Presidenta nos visita trae noticias alentadoras para el pueblo duranguense, desde nuevas inversiones, nuevos proyectos, mejores políticas, programas con mayor cobertura, y aquí en Durango estamos unidos, Presidenta. Aquí están presidentas y presidentes municipales, aquí está nuestra comunidad indígena, aquí están personas con discapacidad, hombres y mujeres que todos los días trabajan para seguir manteniendo a nuestras familias. Hay senadores, diputados federales, diputados locales y regidores”, expresó el mandatario estatal.