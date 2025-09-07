132 mil personas, el poder de convocatoria de la Presidenta en la primera parte de su gira

Claudia Sheinbaum Pardo

La titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo la primera parte de su gira nacional para rendir cuentas al pueblo de México con motivo de la entrega del Primer Informe de Gobierno, acontecida el pasado lunes 1 de septiembre. Durante tres días, la primera parte de esta gira nacional, congregó a más de 132 mil personas que atestiguaron esta nueva forma de rendir cuentas al pueblo de México por parte de la Presidenta; “Concluimos la primera parte de la gira nacional para rendir cuentas a las y los mexicanos; hoy recorrimos Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Gracias por tanto cariño; amor con amor se paga”, publicó en sus cuentas de redes sociales.

Gira CSP tres días, nueve estados, 132 mil personas

La gira de la mandataria comenzó el viernes en Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, donde más de 50 mil personas fueron parte de este ejercicio democrático. El día sábado enfiló con rumbo a Durango, Sonora y culminó el recorrido en Nuevo León, donde más de 39 mil mexicanas y mexicanos estuvieron presentes en plazas públicas.

Finalmente, este domingo, la Presidenta concluyó esta parte de la gira nacional de rendición con actos públicos masivos en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde se congregaron más de 43 mil personas.