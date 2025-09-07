Internacionalizarse no es Inalcanzable: Carlos Joaquín

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan casi el 70% del empleo en México y son el motor económico del país. Sin embargo, dar el salto hacia la internacionalización continúa siendo un desafío mayúsculo.
En este contexto, UPS organizó por primera vez en México el Bazar “PyMEs Sin Fronteras”, un espacio que combinó capacitación, networking y exhibición con el objetivo de ofrecer a los emprendedores herramientas y aliados estratégicos para exportar sus productos.
Al participar en el Bazar “PYMES Sin Fronteras”, el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González destacó: “Exportar requiere estrategia, preparación y visión. Pero este tipo de espacios tiene un propósito muy claro: cambiar la idea de que internacionalizarse es inalcanzable”.
El reto sigue siendo grande, pero iniciativas como “PyMEs Sin Fronteras”muestran que, con el respaldo de aliados estratégicos y la integración de herramientas tecnológicas, las pymes mexicanas tienen la posibilidad real de cruzar fronteras y consolidar su presencia internacional.