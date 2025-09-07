Jornada de Oftalmología del IMSS devuelve la vista a 134 pacientes  

Jornada Oftalmológica en el IMSS Hidalgo Jornada Oftalmológica en el IMSS-Hidalgo, devuelven la visión a 134 derechohabientes a través de las jornadas de Oftalmología

Gracias al esfuerzo de médicos especialistas y personal de enfermería del IMSS en Hidalgo, 134 derechohabientes se beneficiaron con las Jornadas de Oftalmología que devolvieron la visión y con ello, mejorará su calidad de vida.

Lo anterior, se llevó a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Pachuca, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población derechohabiente, especialmente de personas adultas mayores que sufrían pérdida parcial o total de la vista.

El personal médico del Seguro Social atendió a 134 pacientes, intervenidos quirúrgicamente para corregir la opacidad del cristalino, condición conocida como cataratas, que afecta significativamente la visión y la autonomía de quienes la padecen.

Uno de los casos más significativos, fue el de una mujer de Tulancingo, Hidalgo, próxima a cumplir 100 años, quien tras años de padecer cataratas, logró finalmente recuperar la vista gracias a la intervención quirúrgica.

Aunque la mayoría de los beneficiarios fueron personas de la tercera edad, también se atendieron jóvenes trabajadores con incapacidades permanentes, quienes ahora cuentan con una nueva oportunidad para reincorporarse activamente a sus actividades y mejorar su calidad de vida.

La jefa de Quirófano y Anestesia del citado hospital general de zona, doctora Clara de Asis Islas Pacheco, señaló que uno de los mayores logros de dichas jornadas es que los pacientes, algunos con problemas de visión severos o con incapacidad prolongada, recuperan su independencia y mejoran su bienestar integral.

Resaltó el esfuerzo conjunto del equipo médico y de enfermería del hospital, destacando que estas acciones fueron el resultado de una cuidadosa planificación que incluyó valoraciones médicas, confirmación de pacientes y programación quirúrgica, lo que resultó en atenciones seguras y de calidad.

Estas jornadas han permitido reducir tiempos de espera y fortalecer el acceso a servicios especializados, mejorando de manera tangible la calidad de vida de las y los hidalguenses.