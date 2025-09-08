23 mexicanos fueron detenidos en redada migrante en Georgia

Solo 13 de los detenidos han solicitado apoyo consular

Este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que 23 mexicanos fueron detenidos el jueves pasado durante un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, de una planta de Hyundai.

La mandataria informó que de los detenidos solo 13 pidieron apoyo consular y diez no han hecho válido su derecho, aunque aseguró que los consulados tienen instrucciones de solicitar de inmediato información a las autoridades estadounidenses con el fin de reunirse con los afectados y sus familias para brindar asesoría.

Aseguró que no faltarán recursos a los consulados con el fin de que otorguen ayuda a los connacionales con la contratación de abogados o agencias.

“Ahí los consulados (están) atentos y alertas para poder apoyar a todos nuestros paisanos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que a pesar de la disposición de los servicios consulares, muchos de los detenidos en Estados Unidos no solicitan apoyo consular porque no tienen conocimiento de él.

La redada contra inmigrantes realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI) en una planta de Hyundai, dio como resultado 475 trabajadores detenidos, principalmente de comunidades migrantes hispanas y surcoreanas.

Esta se ha convertido en la más grande durante las acciones del gobierno de Donald Trump contra la migración irregular.