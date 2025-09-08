Agricultura impulsa a productores de pequeña escala con plan nacional

En concreto, Agricultura impulsará la producción, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de pequeños productores.

A través de un plan nacional que contempla una inversión que crecerá de 53 mil a 83 mil millones de pesos, el Gobierno de México pretende dotar de recursos a las y los productores de pequeña escala: semillas, créditos, infraestructura, acopio, transformación, abasto, leche, frijol, maíz y otros aportes.

“Vamos a aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación, lo vamos a hacer”, puntualizó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

El plan pondera favorecer un clima para los pequeños productores en donde las cosechas contribuyan a la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de México, en aras de asegurar el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todos los mexicanos.