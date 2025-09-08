Continúa la discriminación a las mujeres indígenas: PEVEM

Las mujeres indígenas siguen siendo discriminadas

En México viven cerca de 20.3 millones de mujeres que se consideran indígenas, quienes tienen ingresos económicos menores o iguales al salario mínimo, aseguró la Diputada Federal por el PEVEM Celia Fonseca.

Aún cuando el país es una de las naciones con más diversidad lingüística, muchas de las lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer y las mujeres que las hablan continúan enfrentando rezago educativo, pobreza y desigualdad de género.

La diputada Celia Fonseca, indicó que se necesitan políticas públicas con enfoque intercultural, proyectos integrales de educación bilingüe, acceso a servicios básicos y programas dirigidos a mejorar el bienestar de las mujeres indígenas y garantizar sus derechos.

También resaltó que se tiene que luchar para que se hagan realidad los derechos humanos en la vida cotidiana de las personas.

Uno de los primeros pasos para atender y superar las desventajas, es hacer visibles a las mujeres indígenas mediante diagnósticos que permitan cuantificar y cualificar las condiciones en las que viven y así actuar en consecuencia para no dejar a nadie afuera y ni atrás.