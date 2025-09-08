Destaca Hugo Aguilar a magistrada indígena al frente de justicia electoral del sureste mexicano

CDMX — El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se congratuló que al llegue al frente de la impartición de la justicia electoral en el sureste mexicano una mujer indígena, Roselia Bustillo Marín, lo que, dijo, es asertivo para atender “los reclamos ancestrales”.

Este lunes se llevó a cabo la sesión solemne de la instalación de la nueva integración del pleno de la Sala Regional Xalapa, en la que participó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz expresó su reconocimiento a los tribunales electorales, y particularmente a la Sala Regional Xalapa, por ser pioneros en entender mejor la realidad de que la democracia no es unidireccional y en comprender que la ciudadanía ejerce su voto y sus decisiones conforme a su particular contexto regional.

“El lugar en donde se han cobijado nuevos conceptos, en donde se ha abierto la mentalidad a construir nuevos contenidos de democracia, de ciudadanía, de justicia electoral, ha sido el sureste mexicano y han sido los los tribunales electorales, de la mano de la Sala Superior”, afirmó en su mensaje, y agregó que el sureste mexicano tiene en esta sala una aliada en la construcción de la democracia que merecemos, una democracia con rostro de mujer, con corazón zapoteca y con la firmeza de quien sabe que la justicia no es un privilegio sino el derecho fundamental que sostiene todos los demás derechos”, señaló.

El ministro presidente estimó que esta Sala Regional será referente nacional de una justicia cercana, intercultural e interseccional, y demostrará que la transformación del país también pasa por la transformación de las instituciones de justicia.

Roselia Bustillo se comprometió a garantizar una democracia con corazón pluricultural para que la justicia electoral llegue a todos los pueblos y a las comunidades indígenas, a todos los grupos de la sociedad, sin distinciones y sin discriminación, a todas las mujeres y, sobre todo, a las mujeres indígena, para lo cual anunció una serie de acciones a seguir.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, afirmó que México va en el rumbo correcto en la impartición de justicia en materia electoral y, también, en consolidar una justicia más cercana a la ciudadanía, pronta, expedita, inclusiva, especializada y más justa.

En presencia de las magistraturas de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña, Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, Mónica Soto Fregoso, presidenta del TEPJF, destacó que la Sala Regional Xalapa se colocará en una posición estratégica que enriquece la defensa de los derechos colectivos, la igualdad, la inclusión y la diversidad a las entidades de la III Circunscripción electoral de México: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Aseguró que con la presidencia de la magistrada Roselia Bustillo Marín y el acompañamiento de la magistrada Eva Barrientos Zepeda y del magistrado José Antonio Troncoso Ávila esta instancia jurisdiccional ofrece a la ciudadanía un tribunal cercano, confiable, eficiente e intercultural, y brinda certeza a la democracia mexicana y al futuro del país.