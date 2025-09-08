Donación multiorgánica en Jalisco

Donación de órganos

En Jalisco, la familia de una mujer de 29 años diagnosticada con muerte encefálica secundaria y hemorragia cerebral, autorizó la donación de dos riñones y dos córneas en beneficio de cuatro pacientes que estaban en lista de espera.

Los trasplantes de córnea resultan de gran utilidad para tratar diagnósticos de queratocono (córnea proyectada hacia afuera), traumatismos por golpes o accidentes, así como úlceras, hinchazón o adelgazamiento corneal.

Los riñones fueron trasladados desde la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital General Regional (HGR) No. 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, hasta el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey. Las córneas al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), y el tejido músculo esquelético al Banco Estatal de Tejidos.