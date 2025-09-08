Es repatriado mexicano deportado a Sudán por Estados Unidos “de manera arbitraria”

Jesús Muñoz Gutiérrez es repatriado a México desde Sudán del Sur

El pasado domingo 7 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el arribó a la Ciudad de México de Jesús Muñoz Gutiérrez, quien el 20 de mayo pasado fue deportado por Estados Unidos a Sudán del Sur en lo que se ha denominado como un “proceso arbitrario”.

Durante los meses que Muñoz Gutiérrez estuvo detenido, la Embajada de México en coordinación con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Dirección General de África y Medio Oriente, mantuvo comunicación al más alto nivel con Sudán del Sur para asegurar que Muñoz Gutiérrez estuviera bien, en buen estado de salud y dar seguimiento a su proceso migratorio, así lo dio a conocer la SRE.

Al ser deportado al país africano, el mexicano se encontraba cumpliendo una sentencia de 25 años en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas estuvieron dando seguimiento cercano a su proceso hasta el día hoy.

Jesús Muñoz Gutiérrez fue recibido hoy por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la Ciudad de México.

En este caso, el gobierno de México reitera como prioridad de su política exterior la protección consular de las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren.