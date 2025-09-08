Pide Sheinbaum 10.1 bdp para 82% de familias por programas, gastará 10.1 bdp: Hacienda

CDMX — El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó la noche de este lunes, luego de cinco horas de espera, el Paquete Económico 2026 (egresos e ingresos) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se prevé una recaudación fiscal por 10.1 billones de pesos, cuyo gasto será destinado para que casi 82 por ciento de las familias mexicanas reciban algunos de los programas sociales, que se fortalecen con la pensión a mujeres de 60 a 62 años, salud casa por casa y el laboratorio en tu clínica, entre otros.

El encargado de la política económica del gobierno del segundo piso de la 4T, que encabeza Sheinbaum Pardo, puntualizó que la justicia social, prosperidad compartida, es decir, una “política humanista”, será el eje del gasto gubernamental para garantizar los programas del Bienestar.

“Para el ejercicio fiscal 2026, el gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos importa la cantidad de $10,193,683,700,000 (10.1 billones de pesos, lo que equivale a un incremento de 5.9% real respecto al aprobado para 2025″, refirió Amador.

Para el año fiscal 2026, se proyectan ingresos presupuestarios por 8,721.1 miles de millones de pesos (mmdp), lo que representa un aumento de 519.2 mmp respecto al cierre estimado de 2025. Este crecimiento equivale a un incremento real del 6.3%, impulsado principalmente por un aumento del 5.7% en los ingresos tributarios y del 2.3% en los ingresos de organismos y empresas.

En cuanto a los ingresos petroleros, se prevé un crecimiento significativo. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 estima que estos aumentarán en un 20.3% real respecto al cierre proyectado de 2025. Esta mejora se atribuye a un alza esperada en la producción petrolera de 80.1 mil barriles diarios (mbd) entre finales de 2025 y 2026. En comparación con lo previsto en la LIF 2025, el incremento será del 1.9% real.