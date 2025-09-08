Hospital del ISSSTE realiza primera cesárea en quirófano moderno, tras ocho años inactivo

El pasado lunes 1 de septiembre, en la Clínica Hospital “Sahuayo” del ISSSTE, en Michoacán, se realizó la primera cesárea, tras la reapertura del quirófano, el cual estuvo cerrado durante ocho años.

La operación fue un éxito; se trató del alumbramiento de una bebé de 39 semanas de gestación, nació en buenas condiciones, por lo que ella y su mamá, ya fueron dadas de alta.

El médico pediatra de la CH, Miguel Ángel Vega Moreno, agradeció al ISSSTE, por contar con las herramientas necesarias para una atención digna y expresó lo siguiente ”Agradezco el apoyo de nuestras autoridades que han gestionado todo lo necesario para ampliar los servicios con los que cuenta actualmente la CH ‘Sahuayo’ y que se ve reflejado en el beneficio de los derechohabientes que solicitan atención médica de calidad”,

Cabe destacar que la reapertura del quirófano de está unidad médica se realizó en compañía del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, que tiene como objetivo modernizar las infraestructuras para fortalecer la atención médica.