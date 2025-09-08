ISSSTE autoriza más de 30 mil préstamos personales

ISSSTE, prestamos personales ISSSTE asigna más de 30 mil préstamos personales a trabajadores al servicio del Estado

El ISSSTE informó de la autorización y distribución de más de 30 mil préstamos tanto ordinarios como para, exclusivamente personas pensionadas, préstamos especiales, así como conmemorativos.

El instituto señaló que en el vigésimo segundo sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025, se asignaron un total de 30 mil 216 créditos, es decir, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

Por tipo de préstamo personal fueron: 11,667 préstamos ordinarios; 1,117 préstamos exclusivos para pensionados; 12,757 préstamos especiales y 4,675 préstamos conmemorativos, con lo que se atendieron todas las solicitudes que cumplieron los requisitos fueron seleccionadas.

asimismo, se destacó que el próximo sorteo será el 18 de septiembre y los resultados podrán ser consultados el mismo día a partir de las 21:00 horas, y podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 17 de septiembre.

el instituto recordó a todas las y los trabajadores interesados en obtener un crédito, que todos los trámites son gratuitos y se realizan de manera personal, no a través de gestores.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.

El instituto, encabezado por Martí Batres, enfatizó la relevancia de estos préstamos personales otorgados, lo cual contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de los referidos préstamos.