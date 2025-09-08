Lluvias intensas en Tamaulipas, Nayarit y Jalisco; calor extremo en el noroeste este inicio de semana

Lluvia en México (Andrea Murcia Monsivais/Andrea Murcia Monsivais)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes el monzón mexicano y el sistema frontal 2 mantendrán un panorama contrastante en el país de lluvias intensas en algunas regiones y calor extremo en otras.

Las precipitaciones más fuertes se esperan en Tamaulipas, Nayarit y Jalisco, donde podrían alcanzarse acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

En contraste, el ambiente se mantendrá muy caluroso en el noroeste del país, con temperaturas de 40 a 45°C en Baja California, Sonora y Sinaloa.

El SMN advirtió que las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, así como provocar deslaves, inundaciones y el incremento en niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las rachas de viento de hasta 60 km/h representan riesgo de caída de árboles y anuncios.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Nayarit y Jalisco.

Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. Muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Altas temperaturas

40 a 45°C: Baja California, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Sonora y Sinaloa. 35 a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35°C: Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

Viento

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje

1 a 2 metros: Costa occidental de la península de Baja California, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendación

Protección Civil llamó a la población a refugiarse en un lugar seguro ante tormentas electricas, además de evitar el contacto con el agua y objetos metalicos.