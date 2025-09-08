Técnica del deshilado: patrimonio cultural de México

Deshilado

Se tienen registrados 3 mil 860 maestras y maestros artesanos que trabajan el deshilado, de acuerdo con el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM). Estos artesanos, elaboran piezas únicas como servilletas, rebozos, manteles, caminos de mesa y prendas de vestir.

El proceso requiere habilidad, paciencia y conocimiento técnico, ya que se realiza sobre telas naturales. Primero se retiran hilos de una tela de forma precisa para crear calados decorativos y posteriormente se rellenan con bordados hechos a mano.

Temascaltepec, Almoloya de Juárez, Toluca, Valle de Bravo, Tejupilco y Aculco destacan por sus trabajos de deshilados, formando parte de la identidad cultural del Estado de México.

Para adquirir estas piezas únicas y apoyar la economía de las y los maestros artesanos, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a visitar las tiendas Casart de Toluca ubicadas en Paseo Tollocan Núm. 700 y en el Parque de la Ciencia Fundadores, en Av. Sebastián Lerdo de Tejada 103.