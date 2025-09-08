Tren embiste autobús de pasajeros en Atlacomulco: 8 muertos

Autoridades reportan 45 heridos tras el fatal accidente en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco (Redes sociales)

Tragedia en el Edomex — Un saldo de ocho muertos y 45 heridos dejó este lunes un accidente en la carretera Maravatío-Atlacomulco, en el Estado de México, luego de que un autobús de pasajeros de la línea de transporte Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren, por lo que fue impactado y arrastrado varios.

Autoridades reportan que la tragedia se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial, cuando la unidad de pasajeros trató de ganarle el paso al ferrocarril.

Información de las autoridades refieren que el fatal accidente se registró pasadas las 7:00 horas en el cruce del ferrocarril que se ubica en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco, cuando un autobús de dos pisos de la línea Herradura de Plata que cubría la ruta San Felipe del Progreso hacia la Ciudad de México intentó ganarle el paso al ferrocarril de carga y éste ya no pudo detener su marcha.

Al sitio del siniestro arribaron unidades de emergencia estatales y municipales, de Protección Civil para atender a los lesionados.

Autoridades del Estado de México reportaron que la circulación de la citada vialidad está cerrada para facilitar las labores de los servicios de emergencia.

Asimismo, personal de Protección Civil reportó que presuntamente el autobús viajaba con sobrecupo de pasajeros.

La CRónica de Hoy/2025