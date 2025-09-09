Adán Augusto sugiere a la oposición pedir un milagro para que se investigue a AMLO

Adan Augusto con los priistas, Carolina Viggiano y Rubén Moreira (Senado)

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sugirió a la oposición acudir de rodillas a la Basílica de Guadalupe para que se les cumpla el deseo de que se investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el tema del huachicol fiscal y su posible implicación u omisión en esa red de corrupción que involucra a altos mandos de la Marina.

“Esos pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica a ver si se les hace el milagro”, ironizó Adán Augusto López Hernández

Pidió confiar en las autoridades para dar con todos los responsables de la red de huachicol fiscal, pero también cautela frente a los “ataques mediáticos”.

“Seguramente se investigará en todo caso hasta las últimas consecuencias, lo que sí yo creo que debemos ser todos muy cautos porque en esto, después hay ataques mediáticos interesados, entonces hay que esperar y hay que tener confianza en las autoridades”, expuso

Por su parte la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, consideró que este caso se debe castigar para mantener la congruencia con los postulados de Morena.

“Yo lo que creo es que se tiene que castigar, esa sería la diferencia y que aquí en específico lo que se está planteando es el combate a la corrupción y desde luego, el no mentir, no robar y no traicionar, pues no nada más es un lema, sino de lo que se trata es que se castigue a quienes estén involucrados en algún delito”, indicó

Este martes, la justicia federal vinculó a proceso a Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y a otros nueve elementos de la institución, imputados por su posible participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.

El caso involucra el arribo de decenas de barcos cargados con diésel a puertos mexicanos, que entraban al país haciéndose pasar por aditivos, lo que habría ocasionado un daño económico considerable al país.

De acuerdo con información presentada ante el juez, la Fiscalía General de la República (FGR) describió una estructura con capacidad operativa y financiera relevante, facilitada por la presunta complicidad de servidores públicos y miembros activos e inactivos de las Fuerzas Armadas.