Arranca construcción del Tren del Norte en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo oficial para el inicio de la construcción del Tren del Norte, en el tramo que conectará Saltillo con Nuevo Laredo, parte del proyecto que busca unir la Ciudad de México con la frontera.

Enlace en vivo con Samuel García (Toma de pantalla)

“Hoy arranca la construcción del tren en el norte, de Saltillo a Nuevo Laredo. Este es el siguiente tramo del gran corredor que conectará desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos”, señaló la mandataria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que se trata de una obra de mil 200 kilómetros de extensión, con la cual el Gobierno federal cumple el compromiso de avanzar en la conectividad ferroviaria de pasajeros.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró el inicio de los trabajos y aseguró que el Tren del Norte representará un motor económico para la región. “Este proyecto generará empleo, derrama económica y mejorará la movilidad de los regiomontanos. Estamos muy entusiasmados porque era una obra esperada desde hace tiempo y hoy comienza a hacerse realidad”, afirmó.

En tanto, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, precisó que el tren alcanzará velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá beneficiar a siete millones de pasajeros al año en los traslados entre Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. Además, destacó la generación de 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos.

El gobernador neoleonés subrayó que el proyecto se enlazará con otros planes de infraestructura en el estado, como las líneas 4 y 6 del metro de Monterrey, fortaleciendo la red de transporte público y la conectividad con la frontera norte.