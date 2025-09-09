Sustote en el AIFA: avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia y pierde tren de aterrizaje

El avión CASA C-295M, matrícula FAM-3201perdió el tren de aterrizaje en su aterrizaje de emergencia (Especial)

Susto en el AIFA — En susto quedó el aterrizaje de emergencia en el que se vio involucrado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que por fallas no especificadas luego de despegar de la base Militar de Santa Lucía, tuvo que descender en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y pese a que el aparato perdió el tren de aterrizaje y lo aparatoso de la maniobra, no se reportan víctimas.

Video del aterrizaje de emergencia en el AIFA

El suceso se registró pasadas las 10:22 de la mañana de este martes cuando el avión de transporte CASA C-295M, matrícula FAM-3201, que había salido de la base militar de Santa Lucia, contigua al AIFA, al presentar fallas no especificadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tuvo que aterrizar en una de las pistas del AIFA.

Un avión de transporte CASA C-295M de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó de emergencia poco después del despegue en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Autoridades no reportan víctimas. pic.twitter.com/yoH1J7Lmbz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 10, 2025

Según los reportes; la maniobra habría provocado daños en el tren de aterrizaje y en la misma estructura de la aeronave. Hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas del incidente, los primeros reportes señalan que fueron fallas en el sistema de frenos lo que obligó a la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizar en el AIFA para evitar un incidente mayor

La Crónica de Hoy/2025