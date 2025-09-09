Nacional

El aparato de transporte CASA C-295M, matrícula FAM-3201 que había salido de la Base de Santa Lucía tuvo que descender por fallas

Sustote en el AIFA: avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia y pierde tren de aterrizaje

Por Mario Camarillo Cortés
El avión CASA C-295M, matrícula FAM-3201perdió el tren de aterrizaje en su aterrizaje de emergencia (Especial)

Susto en el AIFA — En susto quedó el aterrizaje de emergencia en el que se vio involucrado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que por fallas no especificadas luego de despegar de la base Militar de Santa Lucía, tuvo que descender en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y pese a que el aparato perdió el tren de aterrizaje y lo aparatoso de la maniobra, no se reportan víctimas.

Video del aterrizaje de emergencia en el AIFA

El suceso se registró pasadas las 10:22 de la mañana de este martes cuando el avión de transporte CASA C-295M, matrícula FAM-3201, que había salido de la base militar de Santa Lucia, contigua al AIFA, al presentar fallas no especificadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tuvo que aterrizar en una de las pistas del AIFA.

Según los reportes; la maniobra habría provocado daños en el tren de aterrizaje y en la misma estructura de la aeronave. Hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas del incidente, los primeros reportes señalan que fueron fallas en el sistema de frenos lo que obligó a la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizar en el AIFA para evitar un incidente mayor

