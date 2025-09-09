Cuestionan diputadas perfil para contralor interno de la FGR por impulso de fiscal Gertz Manero

CDMX — Diputadas de MC y del PAN de las comisiones unidas de Anticorrupción y Transparente y de Vigilancia cuestionaron los cortos plazos que se fijaron para analizar el perfil de quien será el próximo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya es encargado de despacho por designación del fiscal Alejandro Gertz Manero, lo que está fuera de la ley, advirtieron.

Este martes, los legisladores de ambas comisiones sometieron a votación y aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se emita la convocatoria de participación y acelere el proceso de selección.

Por MC, la legisladora Irais Reyes cuestionó que cada vez se reducen más los tiempos para analizar las trayectorias de los aspirantes y no se elija a la persona que cumpla con el perfil técnico como contralor interno.

Indicó que ahora se tendrá dos días nada más para revisar los documentos de los aspirantes.

Consideró que ese cargo es de los más relevantes, al tratarse de la Fiscalía General de la República y en momentos en que los mexicanos requieren de respuestas rápidas en los recursos destinados a la administración de justicia.

Del PAN, Rocío González señaló que no le correspondía al fiscal general hacer el nombramiento de Óscar Daniel del Río como encargado de despacho.

“Esa es una facultad sólo de la Cámara de Diputados. Y yo lo que quiero dejar claro es que ya está establecido en la ley quién asumía el cargo, en caso de que faltará el titular del órgano interno de Control de la fiscalía, y no tendría que haber un nombramiento por parte del fiscal. Esa es la única la única situación que yo quería dejar muy en claro”, señaló.

Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, comentó que las comisiones van a sacar muy bien esta designación, con un proceso que se va a transparentar.

Por unanimidad (23 votos a favor),las comisiones aprobaron los criterios de selección que emitió la Jucopo.

Se estableció que los expedientes con la documentación presentada por cada aspirante, una vez que sean turnados por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, serán resguardados de manera íntegra por el secretariado Técnico de ambas Comisiones, quienes revisarán los archivos electrónicos correspondientes, conforme estos sean remitidos por la Mesa Directiva