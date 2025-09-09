Disminuyen 32% los homicidios a nivel nacional; Guanajuato se mantiene como la entidad con más casos

El Gobierno de México informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el país disminuyó 32% de manera mensual, con lo que agosto se posicionó como el mes con la cifra más baja desde 2015, al registrar 59.2 homicidios diarios.

La titular del Sesnsp, Marcela Figueroa Franco en conferencia con la presidenta Sheinbaum

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa, siete estados concentran el 51.1% de los homicidios totales a nivel nacional. En primer lugar se encuentra Guanajuato, con 11 casos diarios, seguido de Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En contraste, 27 entidades lograron reducir de manera considerable sus homicidios dolosos, entre ellas seis que alcanzaron una baja de hasta el 50%: Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

El informe federal también destacó que, además de los homicidios, otros delitos mostraron una tendencia a la baja, como el robo a casa habitación, robo a transportista con violencia, secuestro extorsivo, robo a negocio con violencia y robo a transeúntes.

No obstante, se advirtió un incremento del 21.3% en casos de extorsión, lo que representa un reto adicional en materia de seguridad para los próximos meses.