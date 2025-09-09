El canciller y la Organización Internacional para las Migraciones reconocen las aportaciones de los migrantes

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones

En una reunión con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, el canciller Juan Ramón de la Fuente reconoció las aportaciones que hacen las personas migrantes a las comunidades a las que llegan.

Se discutió también la importancia de la atención a las causas estructurales de la migración y los avances en la protección y asistencia de los connacionales en Estados Unidos, así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Amy Pope resaltó que se abordó el tema de cómo la migración puede apoyar el crecimiento de México, pues con ayuda del sector privado, se pueden co-crear soluciones que llenen las brechas laborales, que empoderen a los migrantes y que promuevan los objetivos del Plan México.

En el encuentro también estuvieron presentes Hamdi Ulukaya, fundador de Tent; el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; y la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, Fátima Ríos González.