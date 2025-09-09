Federación propone alza en los impuesto de refrescos, tabaco y videojuegos violentos para 2026

Impuesto en refrescos y cigarros (Edgar Negrete Lir/Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, afirmó que el incremento a los impuestos propuesto para 2026 en productos como bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos no tiene fines recaudatorios, sino que responde a criterios de salud pública y prevención de riesgos sociales.

De acuerdo con el Paquete Económico 2026, entregado la noche del lunes por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas se duplicará hasta 3.08 pesos por litro, incluyendo aquellas endulzadas con sustitutos no calóricos.

En el caso del tabaco, la tasa pasará de 160 % a 200 %, con un incremento gradual de la cuota específica que se extenderá hasta 2030 e incluirá nuevos productos, como las llamadas “bolsas de nicotina”.

El paquete también prevé un impuesto especial de 8 % a los servicios digitales de videojuegos violentos, así como un alza al gravamen de casas de apuestas en línea, que se elevará del 30 % al 50 %.

En cuanto a los videojuegos la presidenta explicó que el impuesto responde a preocupaciones de seguridad y a la necesidad de generar conciencia en padres de familia, niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos de este tipo de contenidos.

Sheinbaum sostuvo que estas medidas no buscan recaudar más dinero, sino enfrentar el impacto del consumo de refrescos y tabaco en la salud, así como atender la exposición de menores a contenidos violentos.

“Hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino lo que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, señaló.

La mandataria adelantó que los recursos obtenidos se canalizarán a un fondo especial para la atención de enfermedades como diabetes y obesidad, vinculadas al consumo de azúcar y tabaco.

Finalmente, la presidenta reiteró que el objetivo central es promover hábitos más saludables, prevenir adicciones y reducir problemáticas sociales como la ludopatía, al mismo tiempo que se fortalecen los recursos destinados al sistema de salud nacional.