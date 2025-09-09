IMSS impulsa estrategias para el cuidado de la salud mental

“Cuando no se tiene una buena salud mental, se aumenta la probabilidad de poder desarrollar enfermedades como las cardiovasculares, los trastornos del sueño”, señalo, Tomás Delfino Alcántara Ramírez, quien encabeza el Proyecto en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, al subrayar la importancia de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que inicio este 6 se septiembre en el Instituto.

El funcionario, destacó, la importancia de fortalecer este compromiso con la salud mental de los ciudadanos, toda vez que es parte esencial del bienestar integral, por lo que se llevan a cabo acciones preventivas, estrategias educativas y atención especializada, para reforzar el autocuidado emocional de la población.

El Instituto ha implementado diversas acciones para fomentar la cultura de la salud mental, entre ellas; se han actualizado los lineamientos para la atención de la conducta suicida en niñas, niños, adolescentes y adultos en las Unidades Médicas del IMSS. Además, se ofrecen talleres psicoeducativos, orientación telefónica y campañas como “Empieza por ti”, enfocadas en el autocuidado diario mediante una alimentación saludable, actividad física, un descanso adecuado y relaciones sociales sanas.

Para concientizar a la población, se realizan los “Diálogos por la Salud Mental”, en donde se dialoga la promoción de la salud mental, el autocuidado y la prevención del suicidio.

En cuanto a las señales para que alguien busque ayuda profesional, Tomás Delfino Alcántara Ramírez, puntualizó en la importancia a la atención en los estados de ánimo; irritabilidad, aislamiento o alteraciones en el ciclo del sueño. También incluyo a los pensamientos negativos así como el abandono de actividades que antes generaba felicidad.

Finalmente, se invitó a la población a participar en las actividades del IMSS durante la Semana Nacional de Salud Pública.