Lluvias intensas parte del país y calor de hasta 45 °C en el noroeste se pronostican para este martes

Lluvias en México MONTERREY, NUEVO LEÓN (Gabriela Pérez Montiel/Gabriela Pérez Montiel)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes el monzón mexicano, junto con la onda tropical número 31 y una zona de baja presión (con probabilidad para desarrollo ciclónico) al sur del golfo de Tehuantepec, provocará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.

En contraste, el noroeste del país enfrentará calor extremo, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 35 a 40 °C en al menos 15 entidades más.

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas

Oaxaca y Chiapas Muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo

Altas temperaturas

40 a 45°C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 35 a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35°C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

Viento

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Baja California Sur

Oleaje

1 a 2 metros: Costa occidental de la península de Baja California, y costas de Oaxaca y Chiapas

Recomendación

Protección Civil alertó que las lluvias podrían generar deslizamientos de laderas. Entre las señales de riesgo destacan hundimientos, agrietamientos, levantamiento de pisos o deformaciones en puertas y ventanas. Ante cualquier indicio, pidieron a la población evacuar y dar aviso a las autoridades.