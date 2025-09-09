Lluvias intensas parte del país y calor de hasta 45 °C en el noroeste se pronostican para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes el monzón mexicano, junto con la onda tropical número 31 y una zona de baja presión (con probabilidad para desarrollo ciclónico) al sur del golfo de Tehuantepec, provocará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.
En contraste, el noroeste del país enfrentará calor extremo, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California y Sonora, y de 35 a 40 °C en al menos 15 entidades más.
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo
Altas temperaturas
- 40 a 45°C: Baja California y Sonora
- 35 a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35°C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas y Quintana Roo.
Viento
- Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Baja California Sur
Oleaje
- 1 a 2 metros: Costa occidental de la península de Baja California, y costas de Oaxaca y Chiapas
Recomendación
Protección Civil alertó que las lluvias podrían generar deslizamientos de laderas. Entre las señales de riesgo destacan hundimientos, agrietamientos, levantamiento de pisos o deformaciones en puertas y ventanas. Ante cualquier indicio, pidieron a la población evacuar y dar aviso a las autoridades.
¡Observa las señales! Puede haber deslizamiento de #Laderas si existen:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 9, 2025
❗️Hundimientos y agrietamientos en la parte media o alta de la ladera ❗️Levantamiento de pisos y deformaciones que dificultan el cierre de puertas y/o ventanas
❗️Rotura de pavimentos pic.twitter.com/InSU50okSK