Lotería Nacional honra a migrantes con sorteo especial en Nuevo Laredo

La Lotería Nacional presentó en Nuevo Laredo el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los mexicanos que viven en el extranjero. Desde el Palacio Federal, la directora Olivia Salomón destacó que este sorteo es “un acto de país” que reconoce el esfuerzo de quienes cruzaron fronteras sin olvidar sus raíces.

Acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, Salomón presentó los billetes ilustrados con frases del Himno Migrante, creados por el colectivo Legado de Grandeza. El sorteo, dijo, es un símbolo de unidad y gratitud hacia quienes sostienen familias y comunidades desde lejos.

El gobernador Villarreal celebró que este evento llegue en un momento histórico para México, bajo un gobierno con sensibilidad social encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, Canturosas resaltó que este proyecto transforma realidades y abraza a quienes construyen el futuro del país desde el exterior.

El sorteo se realizará el 15 de septiembre a las 16:00 horas. Con un cachito de 200 pesos, se podrá ganar hasta 25.5 millones. Los recursos recaudados serán destinados a apoyar legal y consularmente a la comunidad migrante. La transmisión será en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura: