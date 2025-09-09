México, por erradicar analfabetismo en 2026: SEP, Unesco y estados unen fuerzas

En cada rincón de México ondeará la bandera blanca de la alfabetización, porque leer y escribir es abrir la puerta a los sueños y al destino, señala Mario Delgado — Para erradicar el analfabetismo en 2026, y dejar este indicador debajo del 4 por ciento, los gobiernos federal, estatales, y organismos internacionales asumieron en Cholula, Puebla, un compromiso con esta meta.

En el Día Internacional de la Alfabetización, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y los gobiernos estatales unieron esfuerzos.

Durante el evento “Presente y futuro de la alfabetización en México y el Mundo”, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dijo que “en cada rincón de México, ondeará la bandera blanca que declarará que todas las voces pueden leer y escribir sus sueños y su destino”.

Acompañado de los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier; y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, indicó que “el futuro de la alfabetización se construye en cada cuaderno nuevo, cada círculo de estudio y cada mirada que se levanta para aprender”.

Añadió que alfabetizar es crear comunidad, y cuando es alfabetizada es la mejor defensa frente a la injusticia e indiferencia; dijo que el encuentro representa “un compromiso con un México potenciado por la maquinaria infinita que es el alfabeto”.

INEA, 4 Millones sin Leer ni Escribir

El director general del Instituto Nacional para la Eduación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, ratificó el compromiso gubernamental para atender a las más de 4 millones de personas mayores de 15 años que todavía no saben leer ni escribir.

Informó que actualmente el instituto atiende a 257 mil 125 personas que se encuentran en proceso de alfabetización; otros 83 mil 927 educandos fueron alfabetizados en agosto de 2025 a través de los servicios educativos del Instituto.

La Oficial Nacional de Educación de la Unesco en México, Rosa Wolpert, felicitó al INEA por sus 44 años de trabajo; dijo que “México ha tenido una larga lucha por alfabetizar a las personas; la Unesco seguirá apoyando al país en este esfuerzo”.

Chiapas, Primer Lugar en Analfabetismo

En su oportunidad el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reveló que en esta entidad existen 512 mil personas que no saben leer ni escribir, lo que la sitúa en el primer lugar nacional de analfabetismo.

En el Museo Internacional del Barroco, en San Andrés Cholula, Puebla, señaló que con la beca Rosario Castellanos son apoyadas “todas las personas que desean alfabetizarse, y a quienes les enseñan”.

Puebla, Sexto Lugar Analfabeta

Por su parte, el gobernador poblano, Alejandro Armenta Mier, dijo que es muy importante abatir el rezago educativo que afecta a más de 300 mil poblanas y poblanos, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en analfabetismo.

Agradeció a la SEP por elegir a Puebla para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización.

Explicó que “en el pasado se buscaba tener riqueza, pero con un pueblo ignorante, por ello celebramos la política humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

México, por erradicar analfabetismo en 2026: SEP, Unesco y estados unen fuerzas