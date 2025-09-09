Monreal anuncia revisión a plan de Sheinbaum para cancelar deducibilidad por Fobaproa

CDMX A —

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, celebró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que dentro del Paquete Económico 2025ñ6 planteacancelar la deducibilidad de las cuotas pagadas al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), conocido como Fobaproa, por parte de las instituciones de la banca múltiple destinadas al pago de pasivos de este fondo creado en 1990, pero puesto en marcha en 1994 por el gobierno del priista Ernesto Zedillo con el fin de frenar el quiebre del sistema bancario.

Monreal Ávila calificó como justa la medida fiscal para que esos recursos de la hacienda pública dejen de tener como destino a los banqueros.

“Esto me parece no sólo justo, es una medida justiciera., pero ¿por qué no lo hicieron antes, desde que surgió el IPAB? ¿Por qué es hasta ahora que se ha dado a conocer que los bancos deducían los pagos al IPAB, del rescate que seguimos pagando todos los mexicanos y mexicanas”, cuestionó el líder parlna6antebel secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, luego de que entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de Paquete Económico de la presidenta Sheinbaum Pardo, en el que resalta una batería de medidas, que incluye iniciativas de reformas fiscales, para incrementar los ingresos tributarios.

También expresó su beneplácito porque se cumplió, aunque más de cinco horas después, contrario a la ley, por parte del del Ejecutivo federal, con la entrega del Proyecto de Egresos e Ingresos 2026.

“Qué bueno que llegó, porque ya había rumores en las redes, en los medios, incluso usted (Edgar Amador) se percató de una persona que le preguntó que si iba a entregar cajas vacías, que si no había los documentos, que había toda una serie de conjeturas de que no iban a entregar a tiempo este documento que contiene ley de ingresos, presupuesto, miscelánea fiscal. Y qué bueno que está cumpliendo con la Constitución y que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, también está cumpliendo con la entrega de este paquete”, expresó Monreal.

Señaló al funcionario que los 500 diputados tendrán semanas intensas para revisar las medidas arancelarias asentadas en la hoja de ruta del gobierno de Sheinbaum Pardo..

Tenemos mucho trabajo para que le dotemos al Estado mexicano de instrumentos jurídicos acordes con el momento que vive la nación. El grupo mayoritario junto con los grupos de coordinadores y de diputados vamos a actuar con responsabilidad, estoy seguro, y tendremos a tiempo este documento indispensable para el desarrollo de México".

Refrendó que el plazo máximo de aprobación de este documento es el próximo 20 de octubre, y coincidió con Edgar Amador que se vive “un momento complejo en el mundo, y México no escapa a esa complejidad”.

“Vamos a revisar los 500 diputados y diputadas cuidadosamente los recursos asignados, o que vamos a asignar como facultad exclusiva de esta Cámara, a los entes públicos, incluyendo al Poder Legislativo, sin que escape el Poder Judicial, tampoco los órganos autónomos. Porque precisamente frente al panorama que se nos comenta brevemente por el secretario, debemos empezar por la casa del legislador, para actuar coherentemente con la situación que vive el país y que se espera en el país, para seguir incluyendo la política social como prioridad y aplicando políticas públicas en beneficio de la población.

Y advirtió que se espera una cascada de cabilderos para exigir ajustes o eliminación de las propuestas de recaudación de recursos que plantea la Presidenta, pero Ricardo Monreal aseguró que los legisladores de la bancada actuará en consecuencia