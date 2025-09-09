Por avances médicos aumentan mejoras de vida de pacientes con mieloma múltiple

El avance de la ciencia sigue ofreciendo mayor esperanza de vida a pacientes con mieloma múltiple

El jefe del Servicio de Hematología del Hospital Juárez de México, Jorge Cruz Rico, aseguró que el avance en los tratamientos médicos para el mieloma múltiple; su detección oportuna y la infraestructura hospitalaria necesaria, han contribuido para que las y los pacientes pasen de tener una expectativa de vida de entre cuatro a seis años a más de 10 años.

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que se presenta en personas de edad media, con la mayoría de los casos afectando a los hombres. La enfermedad comienza en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco de la médula ósea que produce anticuerpos, pero en el caso de la mieloma múltiple estas células tienen un crecimiento desordenado que provoca la progresión tumoral.

La causa de esta enfermedad sigue siendo desconocida; sin embargo, se ha relacionado con la exposición crónica a radiaciones o pesticidas, a antecedentes familiares y a la edad y al sexo masculino.

El primer síntoma que debe de generar alarma, es que en la columna, la cadera, las costillas o las extremidades, se presente un dolor, acompañado de fracturas patológicas, espontáneas o inesperadas.

En una entrevista, con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, que se conmemora cada 5 de septiembre, Jorge Cruz Rico, señaló que otros de los signos a los que hay que ponerle atención, son la anemia, las infecciones repetitivas principalmente en los pulmones, la insuficiencia renal, el hinchazón en las extremidades, la pérdida de peso y en casos extremos, la aparición de tumores en algún órgano.

Sin embargo, también añadió que en México más del 60 por ciento de las y los pacientes con esta enfermedad presentan buena respuesta a los tratamientos que van desde procedimientos quirúrgicos hasta soporte ortopédico.

La atención de los pacientes se encuentra a cargo de un grupo multidisciplinario que es encabezado por especialistas en hematología, traumatología, infectología, neumología, cardiología, psicología y psiquiatría.