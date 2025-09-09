Prisión oficiosa, a nueve marinos por huachicol fiscal a través de 32 barcos

CDMX — Tras una audiencia de 17 horas, un juez federal de Control vinculó a proceso a nueve elementos de la Marina que conformaban un grupo delictivo dedicado a introducir combustibles procedentes de Estado Unidos hacia México (huachicol fiscal), por lo que enfrentarán su proceso penal en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano.

El juzgador Mario Martínez consideró como suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que determinó que los acusados enfrentan un juicio por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La representación social federal determinó la medida cautelar de prisión oficios al pertenecer a una red dedicada al ‘huachicol fiscal’ en detrimento de la hacienda pública..

El grupo delictivo está acusado de permitir la entrada ilegal a México de millones de litros de combustible a bordo de 32 barcos procedentes de Estados Unidos.

El pasado sábado fueron detenidas 14 personas, entre ellas un vicealmirante de la Secretaría de la Marina.