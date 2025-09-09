Sheinbaum solicitó a Marco Rubio extradición de implicados en caso Ayotzinapa

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que solicitó a Estados Unidos la extradición de dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, en el marco de su encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizado el pasado 3 de septiembre en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que aprovechó la reunión, en la que también se abordaron temas de seguridad, migración y economía, para plantear directamente la petición de extradición. “Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los padres y madres. Son dos personas cuya entrega se solicitó y lo hablé personalmente con el secretario del Departamento de Estado, por la sensibilidad que representa para nuestro país este caso”, indicó.

La mandataria aclaró que, por cuestiones legales, no puede hacer públicos los nombres de los solicitados. Incluso preguntó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, si era posible revelarlos, pero este le indicó que no.

En el encuentro, García Harfuch también expuso que la extradición a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, generó un repunte de violencia en esa entidad. Aunque el tema no fue discutido a fondo, la presidenta aseguró que fue escuchado por el funcionario estadounidense.

Sheinbaum puntualizó que el gobierno mexicano está interesado en la repatriación de casos “muy relevantes para México” y que, de la misma forma, colabora con solicitudes de extradición planteadas por el país vecino.

Finalmente, la presidenta descartó que Rubio haya solicitado la presencia de más agentes estadounidenses en territorio nacional, al subrayar que existe un protocolo legal y constitucional que regula su permanencia.