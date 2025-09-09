Sin Educación Bucal, México padece pandemia silenciosa con 65 millones sufriendo: Bueno

Desde la infancia hasta los profesionales odontólogos, la carencia de educación genera enfermedades bucales que detonan males mayores, advierte Liliana Bueno — México enfrenta una "pandemia silenciosa" en salud bucal, con más de 65 millones (1 de cada 2) de personas afectadas de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por falta de Educación Bucal, atención y prevención, alertó Liliana Bueno, experta en la materia.

Recién egresada de la Universidad de Harvard, con más de 30 años de experiencia profesional, creó el Grupo Odontológico Orientado a la Docencia (GOOD), para que los Maestros y los Dentistas en América Latina aprendan a cuidarse, enseñen sobre esto y estén actualizados, explicó a Crónica.

La visión de la Dra. Bueno transforma el futuro de la salud oral, desde la infancia hasta la capacitación odontológica profesional docente y médica, explicó.

Precaria Realidad Bucal

Detalló que en Estados Unidos el panorama es “igualmente alarmante”.

De acuerdo con datos recientes del Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2024), alrededor del 42 por ciento de adultos mayores de 30 años padece periodontitis, mientras que el 8 por ciento enfrenta formas severas de esta enfermedad.

Entre los mayores de 65 años, la cifra supera el 60 por ciento; la American Academy of Periodontology agrega que la gingivitis, etapa más común y aparentemente “leve”, afecta a la mayoría de la población adulta, y es la antesala de cuadros más graves si no se trata a tiempo.

México con Caries, sin Dientes Sanos

En México, la situación no es distinta, reveló la Dra. Liliana Bueno; el último informe de la OMS colocó al país entre los más afectados en América Latina, con un alto índice de pérdida dental prematura debido al limitado acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos preventivos.

Explicó que la desinformación es crítica; “muchos ignoran el uso correcto del hilo dental, propiciando enfermedades como la periodontitis, afección crónica que causa movilidad dental y pérdida ósea, siendo subestimada en México”.

Añadió que el 90 por ciento de los adultos mexicanos ha tenido caries, mientras que 7 de cada 10 pierden piezas por falta de prevención.

Primero Salud, Luego Estética

Ante el escenario que padece México, Liliana Bueno, especialista en implantología dental con más de 24 años de trayectoria y miles de casos clínicos resueltos, planteó la urgencia de cambiar la narrativa.

“Estamos acostumbrados a hablar de estética, pero la verdadera conversación es sobre salud; una boca descuidada puede acortar la vida; atenderla puede devolver años de calidad y bienestar”.

Reconocida por su participación en congresos internacionales y miembro de la Federación Internacional de Implantología Oral (FIIO), consolidó un modelo de atención que combina precisión tecnológica y accesibilidad.

Explicó que sus protocolos permiten que tratamientos complejos sean realizados en semanas, y no en meses, con costos hasta 70 por ciento más bajos que en Estados Unidos o Canadá, sin comprometer la calidad ni la seguridad del paciente.

Todo Enferma sin Salud Bucal

Liliana Bueno resaltó la necesidad de la Educación para Salud Bucal; expresó que la periodontitis se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, aumentando el riesgo de infarto y arteroesclerosis.

“En diabéticos agrava la inflamación de encías; en embarazadas, puede causar partos prematuros y resistencia a la insulina; en adultos mayores, neumonía y afectación cognitiva.

Dijo que estudios de Harvard vinculan la bacteria periodontal con el Alzheimer, subrayando su impacto integral en la salud.

Urgencia de Educación Preventiva Infantil

Educación para Salud Bucal Aprender a cuidar la boca y los dientes es una inversión de salud integral a futuro, cada pieza dental habla de nuestra autoestima y autoconcepto. (Fundación Liliana Bueno)

La Dra. Bueno plantea que la Educación para Salud Bucal sea integrada a la estrategia “Vive Saludable Vive Feliz”, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Los niños son el presente, ahora estamos luchando para que no pierdan sus dientes en la adultez”, manifestó.

Reveló que la Fundación Bueno coloca selladores a niños de escasos recursos para romper el ciclo de enfermedades bucales desde temprana edad.

“Es un compromiso con México, invertir en infancias sanas para construir un futuro con mejor calidad de vida para los niños”, señaló.

Programa GOOD, Capacitación Docente Odontológica

Liliana Bueno explicó a Crónica que el Grupo Odontológico Orientado a la Docencia (GOOD) es una plataforma que diseñó y creó para educar a dentistas en América Latina, y también a Maestros frente a clase, para que transmitan este conocimiento.

“GOOD actualiza a profesionales en odontología digital y técnicas avanzadas, siempre bajo estricta evidencia científica; su misión es asegurar que los pacientes reciban atención de calidad, con dentistas competentes y al día", detalló.

Educación Continua, Imperativa

Enseguida explicó que muchos dentistas cesan su formación tras graduarse, y con ello limitan su oferta de tratamientos modernos y especializados.

GOOD impulsa el aprendizaje ininterrumpido, ella misma comparte su vasta experiencia, promueve la vigencia profesional y la inversión constante en educación.

La Transformación con Odontología Digital

Explicó que sus clínicas utilizan tecnología de punta, como escáneres intraorales y tomografías, para diagnósticos precisos; ofrecen implantes de carga inmediata, para evitar que los pacientes queden sin dientes tras una extracción.

Esta llamada Odontología Digital permite tratamientos innovadores y resultados estéticos, redefiniendo la rehabilitación bucal.

El Poder de una Sonrisa

Al señalar la relevancia de que los adultos mayores cuiden diariamente su salud bucal, Liliana Bueno compartió el caso de su padre, Pedro Bueno Casillas, quien perdió los dientes en su edad joven, y sufrió las consecuencias durante años.

Reveló que ella viajó a Brasil para aprender implantes cigomáticos, que le permitió restaurar a su padre la capacidad de comer y sonreír; este logro personal subraya el profundo impacto emocional y funcional de una rehabilitación bucal exitosa.

“Pacientes que llegaban cubriéndose la boca con tristeza, ahora recuperan su sonrisa, autoestima y calidad de vida; les damos años de vida a los pacientes”, afirmó.

Explicó que esto es posible gracias al laboratorio de vanguardia que lidera su esposo.

Accesibilidad y Compromiso Social

En 2024, Liliana Bueno colocó más de 800 implantes y se consolidó como líder nacional en la materia.

Su modelo integra tecnología, accesibilidad y responsabilidad social para brindar atención a niños de bajos recursos, explicó.

