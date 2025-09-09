Suman 4 mil 959 Jornadas de Pacificación en municipios

El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido la realización de cuatro mil 959 Jornadas por la Paz en el país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en el rubro de Atención a las Causas que Generan la Violencia, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Mañanera | Rosa Icela (Cortesía)

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que estas jornadas han logrado tres millones 454 mil atenciones a dos millones 240 mil personas en municipios con mayores índices delictivos.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta: vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, expresó Rodríguez.

La secretaria subrayó que la estrategia se fortalece a través de las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales, con acciones que incluyen actividades deportivas, culturales y comunitarias. Tan solo en agosto, 33 mil 177 niñas, niños y jóvenes participaron en 144 torneos de futbol, conformando equipos en todo el país.

Asimismo, se instalaron 296 Ferias de Paz, donde dependencias federales, estatales y municipales acercaron programas, trámites y servicios a la población. En paralelo, se conformaron 280 Comités de Paz, con los cuales se han recuperado 278 espacios públicos y se han impulsado proyectos de integración social.

Rodríguez destacó que, en coordinación con la SEDATU, se iniciaron 15 obras comunitarias en Guanajuato, Chihuahua y Sonora; mientras que, con apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se organizaron 113 ferias de empleo que ofrecieron oportunidades laborales a más de 33 mil 500 jóvenes.

El plan también contempla visitas casa por casa, con las que ya se ha llegado a 167 mil 300 personas para conocer directamente sus necesidades. Además, el Tianguis del Bienestar continúa activo, beneficiando a más de 48 mil familias en Guerrero y Oaxaca con enseres y artículos de primera necesidad.

Otro de los ejes es el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, implementado en 29 entidades, donde se han canjeado de forma voluntaria y anónima 5 mil 890 armas de fuego, además de granadas, cartuchos y cargadores. En paralelo, se fomenta la cultura de paz con el intercambio de juguetes bélicos por educativos, con más de cinco mil juguetes canjeados hasta la fecha.

La secretaria de Gobernación resaltó que cada vez más personas se suman a proyectos comunitarios para embellecer y apropiarse de sus colonias, impulsando la convivencia cultural, deportiva y artística como parte de una política integral de pacificación.